Deutschland im Halbfinale: Gegen alle Widerstände

Donnerstagnacht um 0.49 Uhr im Teamhotel der slowenischen Mannschaft. Leicht gebückt schlurft ein Zwei-Meter-Brocken im grauen Jogginganzug herein, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Die Hotelbar verstummt, als viele Spättrinker bemerken, wer durch die Lobby huscht: Einer der Basketball-Superstars schlechthin schleicht eine Wendeltreppe hinauf, gestikuliert in Richtung Bar, dass er noch etwas mampfen möchte und federt dann erstaunlich leichtfüßig die Stufen hinauf. Luka Doncic hatte kurz davor 39 Punkte erzielt und Deutschland mit seinen Würfen und Provokationen an den Rand des Rausfliegens geflucht. Aber nur an den Rand, denn die deutschen Basketballer rissen sich rechtzeitig zusammen.

Sie holten 13 Zähler Rückstand auf und drehten die Partie. Eine Sekunde vor Ende des dritten Viertels lagen sie noch mit sieben Punkten zurück, als Tristan da Silva mit dem Ball lossprintete. Er schleuderte den Ball von hinter der Mittellinie in Richtung Ring. Der Ball klatschte ans Brett und fiel durch die Reuse zum 70:74. Es waren da Silvas erste Punkte und genau der richtige Energieschub zum richtigen Zeitpunkt. Sein Kollege Maodo Lo sagt danach in der Interviewzone: „Dieser Wurf hat uns geholfen. Das zeigt aber, wie schwer dieses Spiel war, dass so ein Wurf uns Energie gibt.“ Und dann muss Lo laut lachen, weil dieser Treffer einfach so irrwitzig war.

Ibrahi-Magic setzt sich gegen Luka Magic durch

Luka Doncic, Spitzname „Luka Magic”, ging immer mehr die Puste aus, er schleppte sich durch die letzten Minuten und so war es am Ende weniger Luka Magic und mehr Ibrahi-Magic. Denn der deutsche Trainer Alan Ibrahimagic bekam es hin, dass seine Spieler in der Schlussphase ruhig blieben und sich darauf besannen, dass sie in der Breite schlicht besser besetzt sind als Slowenien. Am Tag danach analysiert Ibrahimagic den brenzligen Erfolg: „Der Hauptgrund, warum wir gewonnen haben: Wir haben den breiteren Kader und die höhere individuelle Qualität. Und unsere Leistungsträger sind über die Jahre gereift durch Siege, aber auch Niederlagen.”

Hinzu kommt, dass Doncic‘ Kameraden ihre Würfe verfehlen und so wirft Deutschland Slowenien mit 99:91 aus dem Turnier und schafft den nächsten Schritt auf dem Weg zum EM-Titel. Im Halbfinale an diesem Freitag (16 Uhr, live auf Magenta Sport und RTL) wartet Finnland. Man hatte dort Serbien erwartet, aber der Favorit stolperte schon im Achtelfinale über Finnland.

Die Finnen leben von ihrer Leidenschaft und einer Art Heimvorteil, denn Riga liegt nur eine Flugstunde von Helsinki entfernt. Seit 2010 nennt sich das finnische Nationalteam der Männer „Susjengi“ und das der Frauen „Susiladies“. Frei übersetzt bedeutet Susijengi „Wolfsrudel“. Außerdem finden sich in der Wortschöpfung des Verbandes noch die Wörter für Finnisch-Sein, Sportlichkeit, Tapferkeit und Fröhlichkeit wieder. Die fröhlichen Wölfe lagen im dritten Viertel mit elf Zählern hinten, aber drehten die Partie gegen Serbien. Sie profitieren von 20 Offensiv-Rebounds, ein Fabel-Wert. Diese zweiten Gelegenheiten nach Fehlwürfen erkämpften sich die Wölfe, weil sie viel leidenschaftlicher zu Werke gingen als die Serben. Diese Leidenschaft trug Finnland schon durch die Gruppenphase. Mit ihren Fans im Rücken in Tampere stürmte das Team durch die ersten drei Partien mit drei Siegen und unterstrich, was einige Mitglieder bereits im Trainingslager öffentlich erklärt hatten: dass sie als erstes finnisches Männerteam die Medaillen-Spiele erreichen wollen.

Die Finnen glauben an ihre Chance gegen Deutschland

Ehrgeizig für ein Land, das seine Erfolge bislang woanders feiert, beispielsweise im Eishockey. Dabei heult im Wolfsrudel neben Superstar Lauri Markkanen immer wieder ein anderer Wolf besonders laut, zum Beispiel Elias Valtonen. Er lief vor fünf Jahren noch für Tübingen in der zweiten Liga auf. Kurz vor Schluss verwandelte Valtonen gegen Serbien den Wurf seines Lebens, hinweg über die Arme des wohl besten Spielers der Welt, Nikola Jokic. Kapitän Sasu Salin antwortet auf die Frage, ob Valtonen „big balls“ habe: „Baseballs!”

Im Viertelfinale überwanden die Finnen Georgien, danach hatten alle Finnen „Baseballs“ und wollen nun Revanche für die Klatsche in der Gruppenphase gegen Deutschland (61:91). Die Deutschen wissen, dass sie zuletzt von ihrem schnellen Spiel abgekommen sind. Die Gegner haben sich darauf eingestellt und schaffen es, das Tempo zu drosseln und Deutschland zu schwierigen Würfen aus der Distanz zu zwingen. Der gebürtige Münchner und irrwitzige Dreier-Schütze Tristan da Silva fordert deswegen: „Wir müssen wieder deutschen Basketball spielen.“ Und wenn das bedeutet, den Ball von der Mittellinie aus reinzuwuchten.