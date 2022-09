Deutschlands Basketballer holen EM-Bronze gegen Polen

Deutschlands Basketballmannschaft holt die erste EM-Medaille seit 2005. Das Spiel gegen ein schwaches Polen endete klar mit 82:69.

Die deutschen Basketballer haben bei der EM Bronze gewonnen. Das Team um Kapitän Dennis Schröder siegte am Sonntag im Spiel um Platz drei gegen Polen mit 82:69 (36:23) und holte sich damit die erste Medaille seit 17 Jahren. 2005 hatte Superstar Dirk Nowitzki Deutschland in Serbien zu Silber geführt. Gegen schwache Polen krönte die deutsche Mannschaft damit ihre Festwochen mit der Vorrunde in Köln und den K.o.-Spielen in Berlin. Bester Werfer im deutschen Team war Dennis Schröder mit 26 Punkten. Im Finale stehen sich um 20.30 Uhr (Magentasport) Deutschland-Bezwinger Spanien und Frankreich gegenüber. (dpa)

