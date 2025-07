Die große Kader-Überraschung von Alex Mumbru

Die Fußstapfen, die es für den Nationaltrainer Alex Mumbru zu füllen gibt, sind groß. Deutschland geht als amtierender Weltmeister und Bronze-Gewinner der EM 2023 in die kommende Europameisterschaft. Dass der vierte Platz bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris schon als kleine Enttäuschung angesehen wurde, zeigt, dass Deutschland in der Basketball-Weltspitze angekommen ist. Umso höher sind allerdings auch die Erwartungen, die auf die Spieler zukommen. Mit der Verkündung des vorläufigen EM-Kaders hat nun der sich seit August 2024 im Amt befindende Bundestrainer endgültig seine Amtszeit eingeläutet.

Isaiah Hartenstein muss auf EM verzichten

Mit an Bord der 16-Mann Truppe, wie eigentlich jeden Sommer: NBA-Star Dennis Schröder. Der gebürtige Braunschweiger bleibt Kapitän und emotionale Führungspersönlichkeit. Mit Franz Wagner und Daniel Theis haben zudem zwei Säulen der letzten Jahre ebenfalls ihre Zusage gegeben. Der ältere Wagner-Bruder Moritz wird der Mannschaft aufgrund eines im vergangenen Dezember zugezogenen Kreuzbandrisses fehlen. Trotzdem enthält der provisorische Kader mit Tristan und Oscar Da Silva ein Brüderpaar. Jedoch auch nicht von der Partie: Der frisch gebackene NBA-Champion Isaiah Hartenstein. Der Center der Oklahoma City Thunder ist seit dem Titelgewinn von Achillesehnenproblemen geplagt und wird somit gezwungenermaßen aussetzen. „Ich bedaure es sehr, diesen Sommer nicht für die Nationalmannschaft spielen zu können. Ich wünsche dem Team viel Erfolg bei der Eurobasket und werde die Spiele natürlich verfolgen“, so Hartenstein.

Vervollständigt wird der vorläufige Kader durch bekanntes Stammpersonal: Andi Obst, Johannes Thiemann, Maodo Lo, Justus Hollatz, David Krämer, Isaac Bonga, Johannes Voigtmann sowie Nelson Weidemann, Leon Kratzer und Tim Schneider. Wobei für die drei letztgenannten eine Nominierung zu einer EM-Endrunde für die A-Nationalmannschaft eine Premiere wäre. Den letzten Platz und auch die größte Überraschung im Kader nimmt der 19-jährige Christian Anderson ein. Anderson gewann erst kürzlich die Silbermedaille bei der U-19 WM in Lausanne. Durch hervorragende Leistungen an der Texas Tech University als auch für die jeweiligen Jugendnationalmannschaften gelang es ihm den Bundestrainer von sich zu überzeugen.

Zuerst zieht es das Team zur Vorbereitung ins spanische Malaga. Daraufhin stehen Testspiele, unter anderem gegen das slowenische Team um NBA-Superstar Luka Doncic, sowie der Turkish Airlines Supercup in München (15. und 16 August) an. Anschließend geht es dann für die EM-Vorrunde nach Finnland geht. Die Gegner in den Gruppenspielen ab Ende August heißen Litauen, Schweden, Finnland, Montenegro und Großbritannien.