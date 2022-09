Drei Erkenntnisse vor dem EM-Halbfinale gegen Spanien

Die deutschen Basketballer stehen im EM-Halbfinale und treffen dort auf Spanien. Das Erfolgsrezept beider Mannschaften auf dem Weg dorthin: Sie haben als Kollektiv funktioniert.

Diese Basketball-Europameisterschaft, deren Endrunde gerade in Berlin steigt, ist gleich mehrfach bemerkenswert. Rund um das Trio Nikola Jokic (Serbien), Giannis Antetokounmpo (Griechenland) und Luka Doncic (Slowenien) lassen sich vor den Halbfinals drei Erkenntnisse gewinnen.

Erstens: Europa ist auf der Basketball-Landkarte schon längst kein weißer Fleck mehr. Die drei eingangs genannten Spieler gehören zum Besten, was die NBA zu bieten hat. Die nordamerikanische Profiliga ist ein Sammelbecken der talentiertesten Basketballer des Planeten - angelockt von Millionengehältern, die es nur dort zu verdienen gibt. Doch selbst in der NBA wird, so die weitgehend einhellige Meinung von Spielern und Experten, nicht so hart gespielt und gekämpft, wie bei dieser Europameisterschaft. Dazu kommen technische und taktische Fähigkeiten nahezu aller Mannschaften auf hohem bis höchstem Niveau. Der deutsche Kapitän und langjährige NBA-Profi Dennis Schröder sagte sinngemäß, dass es in der NBA sogar vergleichsweise beschaulich zugeht. Dort könne er als Spielmacher den Ball leidlich unbedrängt in die Nähe des gegnerischen Korbs tragen. Bei der EM dagegen werde der ballführende Spieler sofort attackiert. Ein geruhsames Nach-vorne-Dribbeln sei kaum möglich.

Video: SID

Das Kollektiv überragt bei der Basketball-EM die Superstars

Zweitens: Das Kollektiv ist dem Solo-Künstler überlegen. Diese Erkenntnis sollte im Mannschaftssport eigentlich selbstverständlich sein, wurde in der Vergangenheit speziell im Basketball aber immer wieder auf den Kopf gestellt. Natürlich ist ein Luka Doncic in Topform kaum zu halten. Und natürlich kann er ein Spiel im Alleingang gewinnen. Das hat auch das deutsche Nationalteam erleben müssen, als es in der Vorrunde gegen einen überragenden Doncic und seine Slowenen knapp unterlag. Auf Strecke allerdings ist es wichtiger, als Mannschaft zu funktionieren. Das ist vor allem in der Defensive entscheidend, denn dort werden Meisterschaften gewonnen. Zudem verteilt sich in der DBB-Auswahl auch die Offensivkraft auf mehrere Schultern. Franz Wagner, Dennis Schröder, Maodo Lo oder Andreas Obst sind jederzeit dazu in der Lage, ein Spiel zu entscheiden. Ein weiteres gutes Beispiel ist die polnische Auswahl, die die Slowenen aus dem Turnier warf und nun ebenfalls im Halbfinale steht. Das ist noch ein gutes Stück überraschender, als das Abschneiden des deutschen Teams.

Drittens: Je weniger der Solo-Künstler im Blickpunkt steht, desto bedeutsamer wird die Rolle des Trainers. Denn wenn kein Einzelner mehr für das Wohl und Wehe einer Mannschaft verantwortlich ist, rücken taktische Ausrichtung und mannschaftliche Geschlossenheit in den Mittelpunkt. Und dafür sind die Trainer verantwortlich. Gordon Herbert ist ein Paradebeispiel dafür. Gegen Griechenland schien das Spiel nach einer starken Anfangsphase gerade zu kippen. Kurz vor der Pause hatte der Favorit um seinen Superstar Antetokounmpo das Kommando übernommen. Mancher glaubte schon, Deutschland werde nun überrollt. Weit gefehlt. Herbert justierte in der Kabine vor allem am Defensivverhalten nach und hat vermutlich auch die richtigen Worte gefunden, seiner Mannschaft neuen Mut zu geben. Angeführt von einem starken Schröder zwangen die Gastgeber das Momentum zurück auf ihre Seite. Antetokounmpo konnten sie zwar nicht komplett aus dem Spiel nehmen (das kann niemand), aber sie isolierten und entnervten ihn über weite Strecken der zweiten Spielhälfte.

Gewinnt Deutschland am Ende sogar den EM-Titel?

In der Zusammenfassung eröffnen diese drei Punkte der deutschen Basketball-Nationalmannschaft nun sogar die Perspektive Titelgewinn. Im Halbfinale an diesem Freitag (20.30 Uhr/RTL und Stream: Magentasport) heißt der Gegner Spanien. Und auch dort steht das Kollektiv über dem Einzelnen. Oder wie es der spanische Trainer Sergio Scariolo formuliert: "Bei uns geht es um Selbstlosigkeit. Wir suchen immer den freien Mann und bewegen den Ball." Das gilt genauso auch für das DBB-Team, das erstmals seit 17 Jahren wieder um eine EM-Medaille kämpft. 2005 hatte Deutschland in Serbien Silber gewonnen. Damals noch mit einem, der allein den Unterschied ausmachte: Dirk Nowitzki.

Lesen Sie dazu auch