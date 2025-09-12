Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Basketball-EM: Glückwunsch vom Kanzler: «Ihr begeistert ein ganzes Land»

Basketball-EM

Glückwunsch vom Kanzler: «Ihr begeistert ein ganzes Land»

Der Einzug ins Finale der Basketball-EM sorgt auch beim Bundeskanzler für Freude. Er schickt via X eine Nachricht an das deutsche Team nach Riga.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Starker Auftritt: Wagner beim Dunk.
    Starker Auftritt: Wagner beim Dunk. Foto: Matthias Stickel/dpa

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den deutschen Basketballern zum Einzug ins Endspiel der Europameisterschaft gratuliert. «Finale – was für ein starkes Spiel», schrieb er bei der Plattform X nach dem 98:86 gegen Finnland in der Vorschlussrunde.

    Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft steht erstmals seit 20 Jahren wieder in einem EM-Finale. Damals holte das Team angeführt vom Dirk Nowitzki Silber. Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph wollen die deutschen Korbjäger am Sonntag auch den EM-Titel gewinnen. «Ihr begeistert ein ganzes Land. Viel Erfolg im Endspiel», schrieb Kanzler Merz weiter.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden