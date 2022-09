Basketball-EM

vor 49 Min.

Niederlage gegen Slowenien: Dämpfer zur rechten Zeit für deutsche Basketballer

Plus Die erste Niederlage für die deutschen Basketballer bei dieser EM hat vor allem mit der Leistung des slowenischen Stars Luka Doncic zu tun. Der überragt auch gegen Frankreich.

Von Andreas Kornes

Mit ein bisschen Abstand sahen es die deutschen Basketballer als das, was es war: ein Dämpfer zur richtigen Zeit, wie es Dennis Schröder formulierte. Zumindest dem ersten Teil dieser Aussage ist nicht zu widersprechen. Die 80:88-Niederlage gegen Slowenien platzte mitten hinein in die EM-Party, die die Nationalmannschaft dieser Tage in Köln feiert. Mit drei Siegen war die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert in das Turnier gestartet. Besser noch als zu Zeiten eines Dirk Nowitzki. Dann kam Luka Doncic. Der NBA-Superstar in Diensten der Dallas Mavericks entzauberte die deutsche Mannschaft am Dienstagabend nahezu im Alleingang. 36 Punkte und zehn Rebounds sind beeindruckende Werte.

