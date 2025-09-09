Icon Menü
Basketball-EM: Türkei bei Basketball-EM im Halbfinale

Basketball-EM

Türkei bei Basketball-EM im Halbfinale

Die Türkei bleibt bei der Basketball-EM ungeschlagen. Gegen schwache Polen reicht den Türken eine durchschnittliche Leistung zum Einzug ins Halbfinale.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ercan Osmani (r.) und die Türkei stehen erstmals seit 2001 im EM-Halbfinale.
    Ercan Osmani (r.) und die Türkei stehen erstmals seit 2001 im EM-Halbfinale. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

    Die Basketballer der Türkei haben bei der EM in Lettland als erstes Team das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Ergin Ataman gewann im Viertelfinale in Riga gegen Polen mit 91:77 (46:32) und bleibt bei der Europameisterschaft damit wie Deutschland ungeschlagen. Für die Türkei ist es das erste EM-Halbfinale seit 24 Jahren. Bester Werfer gegen Polen war NBA-Profi Alperen Sengun mit 19 Punkten.

    Im Halbfinale geht es für die Türken am Freitag entweder gegen Litauen oder Griechenland. Weltmeister Deutschland trifft in seinem Viertelfinale an diesem Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) auf Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic.

