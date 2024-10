Ulmer Basketballer bleiben zuhause ungeschlagen

Fünfter Heimsieg im fünften Pflichtspiel zuhause: Die Basketballer von ratiopharm Ulm bleiben in dieser Saison in eigener Halle ungeschlagen, im EuroCup setzten sich die Schwaben gegen Dolomiti Energia Trento mit 84:82 (33:41) durch.

Die Ulmer benötigten einige Minuten, ehe sie den Rhythmus fanden, vor allem die Bankspieler um Marcio Santos setzten Akzente. Nach einem ausgeglichen ersten Viertel lief bei den Gastgebern wenig zusammen, mit einem 2:13-Lauf starteten sie in den zweiten Durchgang. Dank eines 9:0-Laufs kam der Basketball-Bundesligist aber zurück und verkürzte zur Halbzeit auf 33:41.

Ulm dreht das Spiel mit einem 22:5-Lauf

Nach der Pause holte Alfonso Plummer (21 Punkte) Ulm die Führung zurück: Der Flügelspieler traf in den ersten zwei Minuten vier Dreier und war der Antreiber eines 22:5-Auftakts in die zweite Hälfte. Die Gastgeber setzten sich zwar auf bis zu 13 Zähler Differenz ab, die Gäste kamen aber noch im dritten Durchgang zurück. In der Schlussphase avancierte Marcio Santos mit fünf Ulmer Zählern in Serie zum Matchwinner. 73 Sekunden vor Spielende traf der Topscorer (23 Punkte) einen Dreier zur 83:80-Führung.

Nach sechs Auswärtsspielen nacheinander samt einer Reise nach Portland zu einem Testspiel gegen ein NBA-Team bestreiten die Ulmer aktuell drei Heimspiele in Serie, nach Vechta und Trient gastiert am kommenden Samstag in der Bundesliga Hamburg in Ulm.