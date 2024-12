Ulmer Basketballer glänzen gegen Baskonia offensiv

Die Basketballer von ratiopharm Ulm bleiben auf Erfolgskurs. Im EuroCup fuhren die Schwaben einen 102:88 (56:42)-Auswärtserfolg gegen den spanischen Erstligisten Joventut Badalona ein und gewannen wettbewerbsübergreifend zum fünften Mal nacheinander. Im Europapokal hat der Basketball-Bundesligist sieben Siege und vier Niederlagen auf dem Konto und bleibt damit auf Achtelfinalkurs.

In einer zerfahrenen Anfangsphase fand als erstes Ulms Marcio Santos seinen Rhythmus, der Center erzielte die ersten neun Punkte seines Teams. Die Gäste konnten sich auf ihre Verteidigung verlassen, ließen in den ersten fünf Minuten nur zwei Zähler zu und kamen dann auch offensiv ins Rollen: Zur Viertelpause hatte sich Ulm auf 32:16 abgesetzt. Im zweiten Durchgang standen die Ulmer in der Verteidigung nicht mehr so kompakt und kassierten 26 Punkte, lagen dennoch mit 56:42 vorne.

Ulm knackt die 100-Punkte-Marke

Auch im dritten Durchgang gaben die Ulmer in Korbnähe einige Punkte ab, mit Dreiern gelang den Gästen aber immer wieder die Antwort, vor allem Justinian Jessup setzte Akzente. Vor dem letzten Viertel behauptete der Basketball-Bundesligist eine 85:70-Führung.

Die Ulmer kontrollierten im Schlussabschnitt die Begegnung und ließen die Gäste nicht mehr näher als 14 Punkte herankommen. Mit 102 Zählern stellten die Schwaben im Europapokal einen teaminternen Saisonbestwert auf, vor allem Ben Saraf (18 Punkte) und Justinian Jessup (16) überzeugten.