Ulmer Basketballer setzen Siegesserie in Europa fort

Die Basketballer von ratiopharm Ulm sind im EuroCup weiter auf Achtelfinal-Kurs. Bei ihrem 114:91 (56:45)-Sieg gegen BC Wolves Vilnius aus Litauen überzeugten die Schwaben vor allem in der Offensive und erzielten einen Saisonbestwert nach Punkten. Es war der vierte Erfolg nacheinander in diesem Wettbewerb. Ulm steht nun bei acht Siegen und vier Niederlagen. Bester Werfer war Marcio Santos mit 20 Punkten.

Nach der jüngsten Heimniederlage in der Bundesliga gegen Heidelberg wollte Ulm zu seinen Stärken zurückfinden und eine Reaktion zeigen. Dies gelang direkt. Von Beginn an waren die Hausherren überlegen und überzeugten mit einer hohen Trefferquote. Die Anzahl von 32 Punkten verdeutlichte das. Im zweiten Viertel kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten verkürzen.

14:0-Lauf im dritten Drittel bringt Vorentscheidung

Doch nach der Pause legte Ulm direkt mit einem Dreier vor. Das brachte aber nicht die nötige Sicherheit. Vilnius konnte beim 59:51 bis auf acht Punkte verkürzen. Im Gegenzug begann die Show von Santos und Isaiah Roby, die zum 14:0-Lauf zwölf Punkte beisteuerten. Dieser Zwischenspurt war spielentscheidend.

Mit 26 Punkten Vorsprung ging ratiopharm in das Schlussviertel, indem der Bundesligist weiter ein Offensivfeuerwerk abbrannte und einen neuen Korb-Rekord in dieser Spielzeit aufstellte. Nächste Gegner ist am zweiten Weihnachtsfeiertag der Tabellennachbar Besiktas Istanbul.