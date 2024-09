Fiebich zum Playoff-Start: Bestes WNBA-Spiel ihrer Karriere

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat mit der besten Leistung ihrer noch jungen WNBA-Karriere für einen perfekten Start ihrer Mannschaft in die Playoffs gesorgt. Beim 83:69 der New York Liberty gegen die Atlanta Dream kam die 24-Jährige auf ihren persönlichen Bestwert von 21 Punkten. Auch sonst hatte niemand mehr Zähler als sie. Früher am Tag war Fiebich ins All-Rookie-Team der Liga gewählt und damit als eine der besten neuen Spielerinnen in der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt ausgezeichnet worden. «Das steht völlig außer Frage», sagte Trainerin Sandy Brondello.

Fiebich traf ihre ersten fünf Würfe aus der Partie heraus und hatte im ganzen Spiel nur einen Fehlwurf. «Das war ein kurzer Korbleger, das wird sie morgen trainieren», scherzte Trainerin Brondello nach der Partie in der Playoff-Serie gegen Atlanta. Fiebich, die aus Landsberg am Lech stammt, spielte von Beginn an. «Es spielt keine Rolle, wie lange ich spiele und in welcher Rolle ich spiele. Ich werde immer die gleiche Energie bringen», sagte Fiebich. «Wir brauchen sie», sagte Star-Spielerin Breanna Stewart. «Ich spiele sehr gerne mit ihr zusammen.»

Liberty sind auch im zweiten Spiel der Playoff-Serie Gastgeber

Als bestes Team der Hauptrunde haben die Liberty den Heimvorteil und sind auch im zweiten Spiel der Best-of-Three-Serie am Dienstagabend (Ortszeit) Gastgeber. Sollten die Dream gewinnen und es ein drittes Spiel geben, wäre Spiel drei am Donnerstagabend (Ortszeit) in Atlanta.

Fiebichs deutsche Teamkollegin Nyara Sabally kam von der Bank auf fast 16 Minuten Einsatzzeit und erzielte zwei Punkte. Dazu kamen starke sieben Rebounds und ein Block.

Stark in der Abwehr und effektiv im Angriff: Leonie Fiebich (rechts) verfehlte nur einen von acht Würfen. Foto: Corey Sipkin/AP/dpa