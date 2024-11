Franz Wagner wieder stark: Magic mit Chance auf NBA Cup

Mit einer erneut starken Leistung hat Franz Wagner den Orlando Magic die Chance auf einen frühen Titel in dieser Saison offen gehalten. Beim 123:100 gegen die Brooklyn Nets verbuchte der Basketball-Weltmeister 29 Punkte, 8 Vorlagen und 8 Rebounds. Die Magic holten damit den dritten Sieg im dritten Spiel, das für den NBA Cup gewertet wird. Dieser in der vergangenen Saison erstmals ausgetragene Wettbewerb wird im Dezember mit einem Mini-Turnier in Las Vegas entschieden. Die Magic stehen in ihrer Gruppe mit drei Siegen an der Spitze und können mit einem Sieg am Dienstag gegen die New York Knicks die Reise nach Vegas perfekt machen.

Der Erfolg war bereits der elfte Sieg aus den vergangenen zwölf NBA-Partien. Neben Franz Wagner überzeugte auch NBA-Neuling Tristan Da Silva, der auf 13 Punkte kam. Erst einmal war er erfolgreicher. Moritz Wagner traf nur einen seiner vier Versuche und kam auf drei Punkte gegen die Nets, bei denen Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder aus persönlichen Gründen fehlte. Schröder ist in dieser Saison der im Schnitt erfolgreichste Werfer der Nets, die selbst keine Chance mehr auf den NBA Cup haben.

Franz Wagner ist seit Wochen in bestechender Form. Foto: Noah K. Murray/AP/dpa