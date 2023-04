Griner hatte keine Zweifel an WNBA-Rückkehr

Für Brittney Griner stand eine Rückkehr auf das Basketball-Feld nach ihrer langen Haft in Russland außer Frage.

"Das soll nicht arrogant klingen, aber ich weiß einfach, dass ich auf mich wetten kann", sagte die 32 Jahre alte Amerikanerin vor der neuen Saison in der Basketball-Profiliga WNBA. "Ich habe hier alle Ressourcen, die mir dabei helfen, wieder an den Punkt zu kommen, an dem ich spielen kann und deswegen war es keine Frage, dass ich zurückkomme."

Griner war Anfang Februar 2022 am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen und später wegen illegalen Drogenbesitzes und versuchten Schmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Zur damaligen Zeit spielte sie beim Team UMMC Jekaterinburg im Ural. Anfang Dezember des vergangenen Jahres war sie im Rahmen eines Gefangenenaustauschs für den russischen Waffenhändler Viktor But freigelassen worden.

Mit ihrem Team, den Phoenix Mercury, absolviert Griner am 9. Mai das erste Vorbereitungsspiel gegen die Seattle Storm. Am 19. Mai beginnt die Saison für dann mit einem Auswärtsspiel bei den Los Angeles Sparks.

