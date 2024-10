Große Ehre: Ulm verliert Testspiel gegen NBA-Team in den USA

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat als erstes deutsches Team in den USA ein Testspiel gegen eine Mannschaft aus der NBA absolviert. Der Meister von 2023 unterlag den Portland Trail Blazers 100:111. Nie zuvor war ein Bundesligist von einem NBA-Team nach Nordamerika eingeladen worden. Die zuletzt in Pokal und Eurocup strauchelnden Ulmer nahmen große Reisestrapazen auf sich, um kurz vor dem Start in die NBA-Saison im US-Bundesstaat Oregon antreten zu können.

Trotz zwischenzeitlich 20 Punkten Rückstand verkaufte sich der Bundesliga-Tabellenführer ordentlich und kamen im Schlussviertel bis auf 4 Punkte an das NBA-Team heran. Noa Essengue hatte mit 20 Punkten die beste Ausbeute bei den Ulmern, bei den Trail Blazers war Scoot Henderson mit 23 Punkten am gefährlichsten.

Für die Trail Blazers steht noch ein weiterer Test gegen die Utah Jazz an, ehe es am 23. Oktober im Duell mit den Golden State Warriors um die ersten Punkte der Saison geht. Für Ulm geht es am Samstag in der Bundesliga gegen Oldenburg weiter.