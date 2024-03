Hartenstein gelingt mit Knicks nächster Sieg in der NBA

Für Isaiah Hartenstein und die New York Knicks läuft es in der NBA weiter. Der deutsche Basketballer knackt zum siebten Mal in dieser Saison eine besondere Marke.

Die New York Knicks um den deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein bleiben auf ihrer Auswärtsreise an die Westküste der USA ungeschlagen. Das Team aus New York gewann mit 119:112 (62:56) bei den Golden State Warriors und machte damit den dritten Auswärtserfolg in Serie in der NBA perfekt. Insgesamt sind die Knicks seit vier Partien in der nordamerikanischen Basketballliga unbesiegt.

Die Knicks eröffneten die Partie mit einem 8:0-Lauf und lagen kein einziges Mal in Rückstand. Nachdem die Warriors zu Beginn des vierten Viertels auf 95:99 verkürzt hatten, gestatteten die Gäste danach viereinhalb Minuten lang keine Punkte und zogen wieder davon. Hartenstein trug 13 Punkte und zehn Rebounds zum Erfolg bei, zum siebten Mal gelang dem Center in dieser Saison ein Double-Double, also zweistellige Werte in zwei Kategorien. Die Knicks bleiben Vierter in der Eastern Conference

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James erfüllten ihre Pflichtaufgabe und bezwangen die Atlanta Hawks deutlich mit 136:105 (73:59). Damit feierte der NBA-Rekordmeister seinen dritthöchsten Saisonerfolg. James erzielte 25 Punkte, zehn Assists und sieben Assists. Bester Werfer der Lakers war D'Angelo Russell mit 27 Zählern. Die Lakers rangieren im Westen weiter auf dem neunten Platz und haben zwei Siege Rückstand auf den sechsten Rang, der die sichere Playoff-Qualifikation bedeutet.

(dpa)