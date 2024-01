Basketball

07:37 Uhr

Hartenstein mit 19 Rebounds: Knicks in NBA auf Playoff-Kurs

Isaiah Hartenstein von den New York Knicks schnappte sich 19 Rebounds.



Ein glänzend aufgelegter Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat die New York Knicks in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum vierten Sieg in Serie geführt.

Der deutsche Center kam beim 121:105 (63:43) bei den Washington Wizards auf acht Punkte und überragte mit 19 Rebounds, davon 17 unter dem eigenen Korb. Eine noch bessere Bilanz beim Team vom Big Apple hatten Julius Randle mit 39 Zählern sowie James Brunson, der auf 33 Punkte kam. Mit 21 Erfolgen sind die Knicks auf Playoff-Kurs. 48 Punkte und 17 Rebounds von Topstar Giannis Antetokounmpo waren für die Milwaukee Bucks zu wenig: Das Team des Griechen unterlag bei den Houston Rockets mit 108:112 (43:59). Die Bucks sind trotz der dritten Niederlage aus den vergangenen vier Partien weiterhin die zweitbeste Mannschaft im Osten. (dpa)

