In der Nationalmannschaft laufen jetzt zwei Brüder auf

Der Name "Wagner" auf dem Deutschland-Trikot reicht nicht mehr, denn seit Samstag laufen zwei Brüder mit ihren Vornamen für die Basketball-Nationalmannschaft auf.

An dieser Stelle muss die Geschichte von Andreas Neuendorf aufgewärmt werden. Den kennt kein Schwein, was auch stimmt. Zumindest nicht unter seinem bürgerlichen Namen. Als "Zecke" brachte es der Kicker jedoch zu beträchtlicher Berühmtheit. Denn Neuendorf war der Fußballer, der es schaffte, seinen Spitznamen auf dem Trikot zu tragen. Was nicht so einfach war.

Ein Zeckenbiss mit Folgen

Seine Geschichte in Kurzform: Im Trainingslager erlitt der frühere Spieler von Leverkusen und Hertha BSC einen Zeckenbiss und wurde fortan nur noch Zecke gerufen. Als er sich sein Trikot mit dem neuen Namen beflocken lassen wollte, lehnte der DFB mit dem Hinweis auf sein strenges Regelwerk ab. Wäre ja noch schöner, wenn jetzt Michi, Hansi oder Bärli auf dem Feld herumspringen würden.

Er könne sich jedoch einen Künstlernamen in seinen Pass eintragen lassen, sofern er denn einer sei, erklärte man Neuendorf auf dem Passamt. Andreas griff zum Pinsel, malte ein paar Gemälde und machte sich damit einen neuen Namen. Fortan biss er sich als Zecke in der Bundesliga fest. So weit, so kompliziert.

Auf den Spuren der berühmten Gasol-Brüder

Viel lockerer geht es im Basketball zu. Dort standen nun erstmals die Brüder Franz und Moritz Wagner gemeinsam in der Nationalmannschaft auf dem Feld. Während auf den Leibchen der beiden Profis von Orlando Magic lediglich Wagner steht, wählten sie im Nationaldress eine persönlichere Variante. Auf Franz Wagners Trikot mit der Nummer neun stand schlicht "Franz", das Jersey des älteren Bruders mit der Nummer 13 zierte der Schriftzug "Moritz". Ganz neu ist die Idee nicht. Die spanischen Gasol-Brüder waren jahrelang als "Pau" und "Marc" aufgelaufen – und wurden somit zum Vorbild, wie die deutschen Nationalspieler bestätigten.

Franz Wagner ist erst 21 Jahre und feierte im Vorjahr ein verblüffendes Debüt, das mit EM-Bronze im Nationaltrikot gekrönt wurde. Sein Bruder Moritz (26) verpasste den EM-Sommer 2022 verletzungsbedingt und spielt nun erstmals im Deutschland-Trikot an der Seite des Bruders. Am Mittwoch folgt in Berlin gegen Kanada der zweite gemeinsame Länderspiel-Auftritt. Bundestrainer Gordon Herbert wird es es herzlich egal sein, in welchem Jersey Moritz und Franz auflaufen. Hauptsache, die Wagners verhelfen Deutschland zum Sieg..

