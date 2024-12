Interview mit Chris Quinn (Miami Heat): Exklusive Einblicke in die Arbeit eines NBA-Assistenztrainers

Chris Quinn, Sie arbeiten bereits seit 2014 als Assistenztrainer für die Miami Heat. Ab dieser Saison haben Sie den Titel „Associate Head Coach“ inne. Können Sie einmal erklären, was es mit dieser Bezeichnung auf sich hat und Ihre Aufgaben sind?

CHRIS QUINN: Nun, es bedeutet im Grunde, dass ich der führende Assistenzcoach bei uns auf der Bank bin. Meine Aufgaben dabei sind extrem vielschichtig. Beispielsweise bin ich während einer Partie dafür verantwortlich, dass unser Cheftrainer Eric Spoelstra von allen Assistenten bestmöglich unterstützt wird und die Informationen bekommt, die er benötigt, um seine Entscheidungen zu treffen. Dabei geht es um Offense, Defense beziehungsweise bestimmte Situationen, die während des Matches entstehen können. Genau so gehört es dazu, dass wir quasi permanent an unseren Spielern dran sind, um ein perfektes Gefühl für sie zu bekommen. Das ist wichtig, um einschätzen zu können, wie sie sich gerade fühlen und welche Leistungen sie in der Lage sind, abzurufen. Diese Dinge können sich von Tag zu Tag verändern. Unter dem Strich geht es darum, dass wir die Voraussetzungen schaffen wollen, um das bestmögliche Produkt auf den Court zu kriegen.

Inklusive Ihnen verfügen die Miami Heat über sechs Assistenztrainer sowie drei sogenannte Development Coaches. Warum ist es wichtig, derart viele Trainer in einem NBA-Team zu haben?

QUINN: Im Vergleich zu anderen NBA-Mannschaften ist unser Trainer-Team sogar noch ziemlich klein. Diese werden in der Regel immer größer, da die Aufgaben vielschichtiger werden. Das von Ihnen gerade angesprochene Development Coaching nimmt dabei mittlerweile einen deutlich größeren Part als noch vor einigen Jahren ein. Jedes Team hat diesbezüglich seine eigenen Programme, in denen es darum geht, wie man aus jedem Spieler möglichst das Maximum herausholen kann. Dafür ist es wichtig, dass diese Jungs sowohl auf als auch neben dem Court die Unterstützung bekommen, die sie dafür benötigen. Abseits des Feldes geht es dabei zum Beispiel um die Themen Ernährung, Schlafgewohnheiten, Körperpflege oder mentale Stärke. Das sind alles Dinge, die letztlich auch einen großen Einfluss auf die Leistungen der Jungs haben. Aus diesem Grund sprechen wir auch nahezu täglich mit unseren Development Coaches. Der große Vorteil, dass wir sechs Assistenztrainer sind, liegt zweifelsohne darin, dass jeder für zwei oder drei Spieler verantwortlich ist, um die er sich in erster Linie kümmert - was eben dafür sorgt, dass unsere Jungs permanent so gut und eng wie möglich auf ihrem Weg unterstützt werden.

Was beim Trainerteam der Miami Heat auffällt: Viele haben bereits eine lange Vergangenheit bei den Heat beziehungsweise sogar selbst das Trikot dieser Franchise getragen. Ist das ein großer Vorteil?

QUINN: Oh ja, definitiv! Wir wissen dadurch bereits, was es heißt, ein Teil des Heat-Systems zu sein und welchen Weg unsere Spieler zu beschreiten haben. Dabei können wir ihnen auf alle Fälle eine entsprechende Hilfestellung geben. Hinzu kommt, dass einige aus unserem Coaching-Staff quasi direkt aus unserem „Video-Raum“ kommen. Das beste Beispiel dafür ist unser Cheftrainer Eric Spoelstra. Diese Leute haben in der Vergangenheit an den absoluten Basics des Basketballs gearbeitet, indem sie unter anderem Stunden um Stunden Videos geschaut und geschnitten haben. Dadurch gewinnt man nochmals eine ganz andere Sicht auf das Spiel an sich. Ich denke daher, dass unsere Kombination innerhalb des Trainerteams absolut perfekt ist. Jeder kann dem anderen helfen und von ihm lernen. Auf diese Art und Weise versuchen wir nicht nur, das Maximum bei den Spielern, sondern auch bei uns Trainern herauszuholen.

Wie sieht denn in der Regel ein Heimspiel-Tag bei Ihnen aus?

QUINN: Gehen wir davon aus, dass unsere Begegnung um 19.30 Uhr beginnt, dann starte ich normalerweise bereits um 6.30 Uhr in der Früh mit meiner Arbeit. Zuerst beschäftige ich mich mit Videos - sei es von unserem vorangegangenen Match oder auch von den vorherigen Begegnungen unseres jeweiligen Gegners. Um 10 Uhr treffen wir uns dann mit der Mannschaft zum obligatorischen „Shootaround“. Bis dahin gilt es für uns im Trainerteam, bestens vorbereitet zu sein und einen Spielplan für das Duell am Abend zu entwickeln, über den wir mit unserem Team auch sprechen. Was das betrifft, sind wir auf alles vorbereitet. Sollten Fragen auftauchen oder unser Cheftrainer Eric Spoelstra kurzfristig auf ein bestimmtes Thema eingehen wollen, können wir ihn jederzeit problemlos unterstützen. Das Ganze dauert ungefähr eine Stunde, also bis circa 11 Uhr. Danach tauscht man sich nochmals kurz mit den Trainerkollegen oder Spielern aus, ehe es für mich zwei, drei Stunden nach Hause zum Mittagessen geht. Auch die Familie freut sich, wenn ich mich dort regelmäßig blicken lasse (lacht).

Icon Vergrößern Unser Sportredakteur Dirk Sing (links) unterhielt sich nach einer Übungseinheit mit dem "Chef" des Co-Trainerstabs der Miami Heat, Chris Quinn (rechts). Foto: Miami Heat Icon Schließen Schließen Unser Sportredakteur Dirk Sing (links) unterhielt sich nach einer Übungseinheit mit dem "Chef" des Co-Trainerstabs der Miami Heat, Chris Quinn (rechts). Foto: Miami Heat

Nach dieser kurzen „Auszeit“ dürfte es dann zurück in die Arena gehen...

QUINN: Genau. Innerhalb unseres Trainerteams ist es mittlerweile zur Gewohnheit geworden, dass wir nach der Mittagspause unter der Anleitung eines Fitnesstrainers gemeinsam ein durchaus anspruchsvolles Workout bestreiten, um sowohl körperlich als auch mental in Form zu bleiben. Da geht es ums Stemmen von Gewichten oder auch eine gewisse Strecke auf dem Laufband oder Stepper zu absolvieren. Man darf nicht vergessen: Während einer Partie musst du über einen langen Zeitraum extrem konzentriert und fokussiert sein. Auf diesem hohen Niveau kann jede Sekunde die entscheidende sein. Daher ist es unglaublich wichtig, dass du in der Verfassung bist, von Anfang bis zum Ende 100 Prozent anwesend zu sein. Abgesehen davon ist es für uns auch eine Art mentale Auszeit, wenn wir uns im Fitnessraum richtig auspowern.

Vor der Begegnung stehen dann noch die individuellen „Shooting-Sessions“ auf dem Programm, in denen sich die Spieler den letzten „Touch“ für das Match holen. Auch dort sieht man die Assistenzcoaches immer auf dem Court...

QUINN: Ja, das ist richtig. Mein erster Spieler ist dabei Duncan Robinson, mit dem ich um 17.30 Uhr auf das Parkett gehe. Dabei zieht Duncan seine 15-minütige Wurfroutine durch, mit der er sich wohlfühlt. Etwas später ziehe ich das gleiche Procedere noch mit Tyler Herro durch. Exakt 35 Minuten vor Spielbeginn gibt es dann nochmals ein gemeinsames Treffen zwischen den Coaches und der Mannschaft in der Kabine. Dabei rufen wir anhand von kurzen Video-Clips erneut die wichtigsten Punkte, die wir schon beim Shootaround am Vormittag angesprochen haben, ins Gedächtnis, ehe schließlich die Begegnung beginnt. Im Anschluss daran geht es für mich dann meistens so gegen 23.30 Uhr nach Hause.

Icon Vergrößern Einer der Heat-Spieler, welche in den Verantwortungsbereich von Chris Quinn (rechts) fallen: Topscorer Tyler Herro (links). Foto: Miami Heat Icon Schließen Schließen Einer der Heat-Spieler, welche in den Verantwortungsbereich von Chris Quinn (rechts) fallen: Topscorer Tyler Herro (links). Foto: Miami Heat

Mit 82 Partien in der Hauptrunde ist die körperliche und mentale Belastung der NBA-Profis extrem hoch. Bleibt dazwischen eigentlich überhaupt noch Zeit, mit den Spielern individuell an deren Stärken und Schwächen zu arbeiten?

QUINN: Das ist oftmals in der Tat nicht einfach und hängt letztlich immer von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel: Wie viel kommt der jeweilige Spieler in der vorherigen Partie zum Einsatz oder wie eng ist der Spielplan aktuell getaktet. Ich bin der Meinung, dass es mehrere Wege gibt, um das Leistungsvermögen der Akteure zu maximieren. Das kann durch Videos geschehen, aber auch durch Individual- oder Teamtraining. Wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, legen wir vor allem auf das Player-Development-Coaching sehr viel wert, da es einfach extrem effizient ist. Dabei geht es nicht nur darum, was der Spieler selbst gerne trainieren möchte, sondern auch, was unser Headcoach Eric Spoelstra von ihm haben will. Um es auf den Punkt zu bringen: Wir nutzen diese Gelegenheiten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, damit die Jungs auf dem Court ihre Topleistung abliefern können.

Dass ein ehemals starker Spieler nicht automatisch auch ein erstklassiger Coach wird, ist kein Geheimnis. Was zeichnet in Ihren Augen einen richtig guten Trainer aus?

QUINN: Ich denke, dass es grundsätzlich mehrere Wege gibt, ein Trainer auf einem hohen Niveau zu werden. Ich pflichte Ihnen zu 100 Prozent bei, dass ein guter Spieler nicht automatisch ein guter Trainer wird. Auf der anderen Seite kann ein ausgezeichneter Spieler natürlich sehr wohl ein Top-Trainer werden. Gleiches kann freilich auch auf jemand zutreffen, der in seiner aktiven Karriere nie höherklassig gespielt hat. Meiner Meinung nach sind Bodenständigkeit, Bescheidenheit und harte Arbeit entscheidende Faktoren, um als Trainer erfolgreich zu sein. Darüber hinaus musst du dir immer vor Augen führen, dass du mit Menschen arbeitest - und genau so musst du mit deinen Spielern auch umgehen. Du musst in der Lage sein, eine bestimmte Beziehung und Vertrauen zu ihnen aufzubauen, damit sie draußen auf dem Court für dich spielen und an das glauben, was du ihnen vermittelst. Entscheidend ist dabei auch, dass du dein eigenes Ego niemals vorne anstellst, sondern das Team beziehungsweise der Teamerfolg im Vordergrund stehen. Und dann gibt es noch einen weiteren ganz wichtigen Punkt.

Welcher wäre das?

QUINN: Ehrlichkeit! Verspreche nie etwas, was du nicht halten kannst. Damit verspielst du am Ende nur das Vertrauen der Spieler.

Um beim Thema Vertrauen zu bleiben: Auch innerhalb des Trainerteams dürfte dieses zweifelsohne unerlässlich sein. Wie wichtig sind in diesem Hinblick auch Diskussionen untereinander - gerade bei Meetings -, bei denen es unterschiedliche Meinungen und Ansichten gibt?

QUINN: Das ist ein sehr guter Punkt. Diese Diskussionen finden selbstverständlich auch bei uns statt und sind schlichtweg elementar. Als Trainerteam verbringen wir sehr viel Zeit miteinander - was nicht heißt, dass wir bei allen Dingen immer die gleiche Meinung haben. Ganz im Gegenteil. Wenn wir unsere Meetings hinter verschlossenen Türen durchführen und es beispielsweise darum geht, was wir beim nächsten Spiel besser machen können, kann es durchaus vorkommen, dass jeder Teilnehmer plötzlich eine andere Ansicht hat. Aber genau das ist es, was wir alle extrem schätzen und uns persönlich weiterbringt. Das Allerwichtigste dabei ist: Nachdem wir darüber diskutiert und den Raum verlassen haben, gehen wir alle in die gleiche Richtung und sprechen mit einer Stimme - wie auch immer die Entscheidung letztlich ausgefallen ist.