Italiens Gallinari droht kurzfristiges EM-Aus

Italiens Basketball-Star Danilo Gallinari droht für die Europameisterschaft auszufallen.

Der 34 Jahre alte Flügelspieler zog sich beim 91:84-Sieg gegen Georgien in der WM-Qualifikation eine Knieverletzung zu. "Nach dem, was wir bei Danilo gesehen haben, ist es schwer, über Basketball zu sprechen. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute und warten auf das MRT, um zu sehen, was mit ihm passiert ist", sagte Mannschaftskapitän Luigi Datome. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht.

Gallinari ist im Sommer von NBA-Club Atlanta Hawks zu Ligarivale Boston Celtics gewechselt. Der Routinier gilt als Führungsfigur der Italiener und hatte beim Sieg in der WM-Qualifikation am Samstagabend bereits 17 Punkte in 15 Minuten erzielt. Bei der EM, die am Donnerstag beginnt und in vier Ländern stattfindet, bestreitet Italien seine Vorrundengruppe in Mailand. Die Endrunde findet dann in Berlin statt.

(dpa)