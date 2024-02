Basketball

Knappe Niederlage für Frauen des TV Augsburg

Plus Die Augsburger Basketballerinnen verlieren das erste Play-off-Spiel in Litzendorf mit 52:53. Für die Heimpartie aber ist der TVA sehr zuversichtlich.

Von Marco Scheinhof

Die Voraussetzungen waren nicht ideal – dennoch hätten die Basketballerinnen des TV Augsburg die erste Play-off-Partie der Regionalliga in Litzendorf beinahe noch gewonnen. 52:53 hieß es am Ende allerdings aus Sicht der Gäste, was einen Heimsieg am Samstag (20 Uhr) nötig macht, um nicht vorzeitig in der Best-of-three-Serie auszuscheiden. Zwei Siege sind fürs Weiterkommen nötig. "Wir haben es in der Summe gut gemacht und gehen mit einem guten Gefühl ins nächste Spiel", sagte Trainerin Mirijam Unger.

Mit einem kleinen Kader – die Nachwuchsspielerinnen waren in Augsburg geblieben – war der TVA nach Litzendorf gereist. Da sich Helena Dahlem verletzte, wurde das Team zu Spielbeginn noch kleiner. Auch Lena Hagenbusch hatte Knie-Probleme. So gestaltete sich vor allem der Anfang der Partie schwierig, drei Viertel lang taten sich die Gäste aus Augsburg schwer. Vor dem letzten Spielabschnitt lagen sie mit 13 Punkten zurück – ans Aufgeben aber dachten sie nicht.

