Lakers verlieren nach Titel in NBA

LeBron James in Form, Anthony Davis in Form - dennoch verlieren die Los Angeles Lakers in der NBA bei den Dallas Mavericks. Die müssen auf einen Deutschen verzichten, haben aber den besten Mann.

Die Los Angeles Lakers haben das erste Spiel nach ihrem Titelgewinn im neuen NBA-Turnier trotz eines starken Zwischenspurts verloren. Gegen die Dallas Mavericks unterlag der Rekordmeister 125:127. Die Lakers um die starken Anthony Davis und LeBron James machten dabei zwischenzeitlich 15 Punkte Rückstand wett und sorgten für eine am Ende spannende Partie, kamen gegen die Mavericks um deren Anführer Luka Doncic aber nicht mehr zum Erfolg. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber fehlte den Texanern weiter wegen der Folgen seines ausgekugelten kleinen Zehs. James mit 33 Punkten und Davis mit 37 Zählern und 11 Rebounds spielten stark. Um Doncic in Dallas auszubremsen, reichte es aber nicht. Der Slowene verbuchte 33 Punkte und 17 Vorlagen, Tim Hardaway Jr. hatte mit 32 Punkten ebenfalls einen starken Abend und nutzte die Freiheiten in Abwesenheit des verletzten Kyrie Irving. Theis gewinnt mit den Clippers Weltmeister Daniel Theis holte später einen klaren Heimsieg mit den Los Angeles Clippers. Das 119:98 gegen die Sacramento Kings war zu keiner Zeit in Gefahr, Theis bekam mehrfach Szenenapplaus und beendete die Partie mit acht Punkten und drei Rebounds in 16 Minuten. Mann des Abends war Kawhi Leonard mit 31 Punkten für die Clippers. (dpa)

