Legende Jerry West im Alter von 86 Jahren gestorben

Er gewann zahlreiche Meisterschaften, prägte den Basketball über acht Dekaden in diversen Positionen. Nun ist NBA-Legende Jerry West gestorben.

Die US-amerikanische Basketball-Legende Jerry West ist tot. Der frühere Spieler, Trainer und Manager starb am Mittwochmorgen im Alter von 86 Jahren. Das gaben die Los Angeles Clippers bekannt, bei denen West seit 2017 zum Vorstand gehörte.

Noch lange nach seinem Ableben wird West für jedermann sichtbar bleiben. Das Logo der US-Profiliga NBA ist der Silhouette von West nachempfunden. West wurde deshalb auch vom Spitznamen "The Logo" begleitet.

West sei "Personifizierung eines herausragenden Basketballs und ein Freund für alle, die ihn kannten", teilten die Clippers mit. Seine Frau Karen sei bei seinem Tod an seiner Seite gewesen.

Ein weiterer Spitzname, "The Clutch", rührte von den sportlichen Leistungen von West. Da er als Profi in Diensten der Los Angeles Lakers oft in der Schlussphase zu großen Leistungen auflief und seine Mannschaft durch Pässe oder Würfe zum Sieg führte.

Als General Manager führte West die Lakers ab 1982 zu acht Meisterschaften und galt als Mitbegründer der sogenannten "Showtime-Ära" des Teams. Mitte der Neunziger holte West sowohl den späteren Superstar Kobe Bryant als auch Center Shaquille O'Neal nach Los Angeles.

West holte 1960 in Rom mit der US-Nationalmannschaft olympisches Gold, im selben Jahr war er im Draft von den Lakers an zweiter Stelle ausgewählt worden. Sowohl für die Leistungen bei Olympia als auch als NBA-Profi wurde West in die Hall of Fame aufgenommen.

