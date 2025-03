Ludwigsburg trennt sich von Trainer Patrick

Nach insgesamt einem Jahrzehnt trennt sich Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg von Trainer John Patrick. Der Vertrag des US-Amerikaners werde zum 30. Juni dieses Jahres in gegenseitigem Einvernehmen beendet, teilte der Tabellenzehnte mit, als Coach hört der 57-Jährige sofort auf. Bis zum Saisonende wird der bisherige Assistent Lars Masell die Mannschaft trainieren, die zuletzt im Rennen um die Playoff-Qualifikation dreimal verlor.

Patrick hatte im Januar 2013 erstmals in Ludwigsburg angeheuert, den Club dann im September 2022 in Richtung Japan verlassen. Im Juni 2024 hatte Ludwigsburg die Rückkehr des Trainers verkündet. «Er hat eine Ära des Ludwigsburger Basketballs wesentlich mitbestimmt. Auch wenn man sich im Leben irgendwann trennt, bleibt die Erinnerung an eine besondere, gemeinsame Zeit dauerhaft erhalten», sagte Clubchef Alexander Reil.