Medien: Sohn von LeBron James erleidet Herzstillstand

Der älteste Sohn von NBA-Ikone LeBron James, Bronny James, hat laut Medienberichten einen Herzstillstand während eines Basketball-Trainings erlitten.

Der 18-Jährige befinde sich in einem stabilen Zustand, teilte ein Sprecher der Familie mehreren Medien mit, unter anderem dem Portal "The Athletic" und "USAToday". James sei am Montag bei dem Training zusammengebrochen. "Das medizinische Personal war in der Lage, Bronny zu behandeln und ihn ins Krankenhaus zu bringen", erklärte der Sprecher in der Stellungnahme. Er befinde sich nicht mehr auf der Intensivstation.

LeBron James Jr., besser bekannt unter seinem Spitznamen Bronny, soll im Herbst für die University of Southern California (USC) Basketball spielen, wie er im Mai auf Instagram bekannt gegeben hatte. Er zählt weltweit zu den am meisten beobachteten Sportlern im Teenager-Alter.

(dpa)