Michel Jordan und die Nummer 12 - Der Tag an dem „His Airness“ inkognito spielte

Wenn man an Michael Jordan denkt, kommen einem sofort die legendären Nummern 23 oder noch die 45 in den Sinn. Wer sogar versiert ist, wird die Nummer 9 nennen, denn diese trug er für die Nationalmannschaft. Doch Basketball-Fans mit einem besonders guten Gedächtnis erinnern sich vielleicht an eine andere geheimnisvolle Zahl: die Nummer 12. Eine Nummer, die Jordan nur ein einziges Mal in seiner Karriere trug – und das unter ziemlich kuriosen Umständen.

Die 23 verschwindet – Der Valentinstag-Vorfall

Es war der 14. Februar 1990, Valentinstag, als die Chicago Bulls in Orlando gegen die Magic antraten. Kurz vor Spielbeginn bemerkte man in der Bulls-Umkleide: Michael Jordans Trikot mit der Nummer 23 war verschwunden.

Ob es gestohlen, weil möglicherweise ein besonders ambitionierter Fan ein Andenken suchte, blieb bis heute ungeklärt. Sicher ist nur: Das Trikot war spurlos verschwunden. Die Bulls hatten, aus heutiger Sicht unvorstellbar, kein Ersatztrikot mit der Nummer 23 dabei, und Jordan – der bekanntlich selten Kompromisse machte – hatte keine andere Wahl, als in einem namenlosen Trikot mit der Nummer 12 aufzulaufen.

Michael Jordan inkognito? Nicht wirklich.

Wer jetzt denkt, dass Jordan an diesem Abend unter dem Radar spielte, täuscht sich gewaltig. Auch ohne seine ikonische 23 lieferte er eine Galavorstellung ab: 49 Punkte, dazu sieben Rebounds und zwei Assists. Ein absolut dominanter Auftritt – aber am Ende verloren die Bulls das Spiel knapp mit 129:135 nach Verlängerung. Das war zu viel für Jordan und laut amerikanischen Medienberichten soll er nach dem Spiel, ohne ein einziges Autogramm zu geben, in der Kabine verschwunden sein.

Trotz der Niederlage wurde das Spiel legendär – nicht wegen des Ergebnisses, sondern wegen des seltenen Anblicks: Michael Jordan ohne Namen auf dem Rücken, in der Nummer 12.

Die symbolische Bedeutung der Nummer 12

Die Nummer 12 ist eigentlich unauffällig, aber für Basketballfans wurde sie durch dieses Spiel zu einem echten Kultsymbol. Sie steht für Improvisation, für Professionalität in chaotischen Momenten – und dafür, dass Jordan selbst dann großartig war, wenn alles schieflief.

Für Sammler und Superfans ist ein Jordan-Trikot mit der 12 heute eine Rarität und ein echter Hingucker. Und wer es trägt, zeigt, dass er nicht nur den „Mainstream-Jordan“ kennt – sondern auch die kleinen, fast vergessenen Geschichten, die ihn zur Legende machten.

Die Geschichte von Michael Jordan und der Nummer 12 ist eine dieser charmanten Sport-Anekdoten, die zeigen, wie auch die größten Stars manchmal improvisieren müssen. Und obwohl er sie nur einmal trug, bleibt diese Zahl ein fester Bestandteil seiner Mythenwelt.

Denn wenn selbst ein verlorenes Trikot Geschichte schreibt – dann weiß man, dass man es mit einer Legende zu tun hat.