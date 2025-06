Nächster Neuzugang: Heidelberg holt Guard aus Gießen

Die MLP Academics Heidelberg verstärken sich mit einem athletischen Guard. Der USA-Deutsche Kevin McClain wird in der kommenden Saison für den Basketball-Bundesligisten auflaufen, wie der Club mitteilte. Der 1,91-Meter-Mann unterschrieb für zwei Spielzeiten.

Der 28-Jährige spielte in der vergangenen Saison bei den Gießen 46ers in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Ihm gelangen pro Spiel 12,7 Punkte, 3,5 Assists und 1,6 Steals. In Deutschland war er auch schon für Oldenburg und Frankfurt aktiv.

Zuvor hatten die Heidelberger, die in dieser Saison überraschend bis ins Halbfinale kamen, bereits Marcus Weathers verpflichtet. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner spielt damit künftig wieder in einem Team mit seinem Zwillingsbruder Michael Weathers.