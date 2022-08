Weiler-Babb beim DBB-Team in Hamburg eingetroffen

Der erst vor kurzem eingebürgerte Nick Weiler-Babb ist endlich zur deutschen Basketball-Nationalmannschaft gestoßen.

Der Profi des FC Bayern München traf in Hamburg ein und soll gleich sein erstes Training mit dem Team absolvieren.

Zuletzt war der 26 Jahre alte Guard aus familiären Gründen noch einmal in die USA geflogen und hatte deshalb die ersten beiden Testspiele in Belgien und den Niederlanden verpasst.

Ob Weiler-Babb bereits am Freitag (20.30 Uhr/Magentasport) im Spiel gegen Tschechien zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest. Denkbar ist, dass Bundestrainer Gordon Herbert ihn erst am Samstag in der Partie gegen Italien oder Serbien bringt oder beim Supercup noch komplett draußen lässt. "Wir müssen sehen, in welcher Verfassung er ist", hatte Herbert am Samstag gesagt.

Sollte Weiler-Babb in Hamburg nicht sein Debüt im Deutschland-Trikot geben, blieben ihm vor dem Beginn der EM am 1. September in Köln gegen Frankreich nur noch die beiden WM-Qualifikationsspiele in Schweden (25. August) und gegen Slowenien in München (28. August), um sich auf seine neuen Mannschaftskollegen einzustellen.

(dpa)