Nationalspieler Obst über WM: Medaille ist Ziel

Basketball-Nationalspieler Andreas Obst hofft bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft auf einen ähnlichen Coup wie im Vorjahr bei der EM.

"Klar ist unser Ziel, wieder eine Medaille mitzunehmen. Wir haben die Qualität und die nötige Chemie, die man als Mannschaft braucht, um bei solchen Turnieren auf jeden Fall oben mitspielen zu können", sagte der 26 Jahre alte Profi vom FC Bayern München am Rande eines Medientermins. Wichtig sei es, als Team aufzutreten und einen Kampf "bis zum Umfallen" zu liefern.

Bei der Europameisterschaft hatte das Nationalteam Bronze geholt. "Letzten Sommer haben wir einen guten ersten Schritt gemacht. Jetzt wollen wir einen drauflegen und das bestätigen und das Land nochmal mitreißen", kündigte er an.

Die WM findet vom 25. August bis zum 10. September in Asien statt. In der Vorrunde trifft die deutsche Mannschaft in Okinawa auf Gastgeber Japan, Australien und Finnland. Für ein direktes Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris müsste die DBB-Auswahl um Kapitän Dennis Schröder eines der beiden besten europäischen Teams werden.

(dpa)