NBA: Durant zieht in Bestenliste an Shaquille O'Neal vorbei

Basketball-Star Durant klettert in der Liste der besten Werfer in der NBA. Auch Michael Jordan und Dirk Nowitzki sind für den Flügelspieler nicht außer Reichweite.

Basketball-Starspieler Kevin Durant hat den nächsten Meilenstein erreicht und Platz acht in der Liste der besten Werfer der Geschichte in der nordamerikanischen Profiliga NBA übernommen.

Beim deutlichen 115:102-Sieg seiner Phoenix Suns gegen die Philadelphia 76ers zog Durant mit seinen 22 Zählern an Shaquille O'Neal vorbei. Der 35 Jahre alte Durant hat nun 28 610 Zähler, O'Neal beendete seine Laufbahn mit 28 596 Punkten.

Durant brauchte für die Ausbeute 159 Spiele und etwa 3500 Spielminuten weniger als O'Neal. Der markanteste Unterschied der beiden Amerikaner ist der Distanzwurf: Während Center O'Neal in seiner Karriere nur einen Dreier verwandelte, steht der noch aktive Durant bereits bei 1999 erfolgreichen Versuchen.

In der ewigen Bestenliste könnte Durant weiter klettern. Auch der Fünftplatzierte Michael Jordan (32.292 Punkte) sowie dahinter Dirk Nowitzki (31.560) und Wilt Chamberlain (31.419) scheinen noch in Reichweite. Das Ranking wird seit Februar 2023 von Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers angeführt. James ist der bislang einzige Profi, der in der NBA-Geschichte über 40.000 Zähler erzielt hat.

(dpa)