NBA: Franz Wagner mit bestem Saisonspiel bei Magic-Sieg

Auch dank der besten Saisonleistung von Basketball-Weltmeister Franz Wagner sind die Orlando Magic mit einem Sieg in die zweite Auflage des NBA-Cups gestartet. Das Team aus Florida setzte sich vor heimischem Publikum ungefährdet mit 114:89 gegen die Charlotte Hornets durch und feierte den dritten Erfolg nacheinander.

Franz Wagner erzielte mit 32 Punkten einen persönlichen Saisonbestwert. Seine acht Rebounds und fünf Assists waren ebenfalls Bestmarken seines Teams in diesem Spiel. Erneut zuverlässig präsentierte sich auch Bruder Moritz Wagner, der 18 Punkte beisteuerte. Für Rookie Tristan da Silva standen am Ende fünf Zähler zu Buche.

Mavericks verlieren ohne Kleber

Ohne Maximilian Kleber verloren unterdessen die Dallas Mavericks ihr erstes Turnierspiel bei den Golden State Warriors knapp mit 117:120. Während bei den Warriors einmal mehr Stephen Curry mit 37 Punkten herausragte, kam Luka Doncic bei den Mavericks auf 31 Zähler. Der Slowene hatte jedoch enorme Probleme von der Dreierlinie, nur zwei seiner zehn Versuche landeten im Korb. Kleber stand nach seiner Verletzungspause im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Einen überraschenden Rückschlag musste derweil Meister Boston Celtics hinnehmen. In eigener Halle unterlag Boston den Atlanta Hawks mit 116:117 und steht damit schon nach dem ersten Turnierspiel unter Druck, um den Einzug in die K.-o.-Runde des Wettbewerbs noch zu schaffen.

Zweite Auflage des NBA-Cups

Der NBA-Cup wurde im Vorjahr erstmals ausgetragen und ist an die Pokalwettbewerbe im europäischen Fußball angelehnt. Allerdings wird zu Beginn eine Gruppenphase ausgetragen, die 30 NBA-Teams wurden dafür in sechs Gruppen zu je fünf Teams eingeteilt. Jedes Team spielt einmal gegen jeden Gruppengegner, zwei Spiele finden zu Hause statt, zwei auswärts. Nur die sechs Gruppensieger sowie der pro Conference beste Gruppenzweite erreichen das Viertelfinale.

Das Turnier ist direkt in die reguläre NBA-Saison eingebunden, die Ergebnisse bis einschließlich des Halbfinales fließen in die Statistiken und Bilanzen mit ein. Die Gruppenphase wird dienstags und freitags (jeweils Ortszeit) bis Anfang Dezember ausgetragen. Die beiden Halbfinals und das Finale finden Mitte Dezember in Las Vegas statt. Titelverteidiger sind die Los Angeles Lakers.