NBA: Hartenstein dominiert bei Knicks-Sieg unter den Körben

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein glänzt in der NBA weiterhin als Rebounder.

Beim 113:109 (46:45)-Heimerfolg der New York Knicks gegen die Washington Wizards griff sich Hartenstein 17 abprallende Bälle von den Brettern, die Knicks gewannen in der nordamerikanischen Liga auch deswegen ihr achtes von bislang zehn Spielen im Januar.

In diesem Zeitraum hat Hartenstein im Schnitt 14,3 Rebounds pro Partie geholt - kein Spieler in der NBA kommt im neuen Jahr auf mehr. Gegen Washington erzielte der 25-Jährige zudem sechs Punkte und verteilte drei Assists. Die Knicks markierten im Schlussabschnitt 40 Punkte und behauptete so ihre knappe Führung. In der Eastern Conference belegt das Team aus New York derzeit den fünften Platz.

Nächste Pleite für Schröder und die Raptors

Für Weltmeister Dennis Schröder setzte es mit den Toronto Raptors hingegen die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Begegnungen. Nachdem die Raptors kürzlich ihren höchsten Saisonsieg gefeiert hatten, verloren sie nun mit 110:116 (58:63) gegen die Chicago Bulls. Zweieinhalb Minuten vor Spielende lagen die Raptors mit einem Zähler in Führung, punkteten danach aber nicht mehr aus dem Feld. Schröder erzielte sieben Zähler und fünf Assists. Toronto liegt im Osten als Zwölfter weiterhin außerhalb der Playoff-Ränge.

In der Western Conference bleiben die beiden besten Teams auf Erfolgskurs: Der Spitzenreiter Minnesota Timberwolves bezwang die Memphis Grizzlies mit 118:103 (50:55), dominierte den Schlussabschnitt mit 37:17 und fuhr den vierten Sieg nacheinander ein. Die zweitplatzierten Oklahoma City Thunder setzten sich auswärts bei den Utah Jazz mit 134:129 (76:67) durch.

