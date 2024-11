NBA: Nets gewinnen ohne Weltmeister Schröder

Auch ohne Basketball-Weltmeister Dennis Schröder haben die Brooklyn Nets in der NBA einen Auswärtssieg gefeiert. Das Team aus New York gewann bei den Sacramento Kings 108:103 und feierte den siebten Erfolg im 17. Spiel. Der deutsche Nationalspieler fehlte den Nets erstmals in dieser Saison; der Spielmacher konnte wegen Knöchelproblemen nicht auflaufen. Ohne Schröder überragte Brooklyns anderer Guard Cam Thomas mit 34 Punkten.

Auch die Dallas Mavericks mussten ohne ihren Star-Aufbauspieler auskommen, weil Luka Doncic weiter wegen einer Handgelenksverletzung ausfiel. Der Vizemeister unterlag bei den Miami Heat mit 118:123 nach Verlängerung. Maxi Kleber stand dabei nur für knapp neuneinhalb Minuten auf dem Feld und konnte keinen seiner vier Würfe im Korb unterbringen. Mit 33 Punkten war Miami-Star Jimmy Butler der beste Schütze der Partie.