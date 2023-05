NBA-Playoffs: Nuggets erreichen Conference Final

Der erste Teilnehmer an der Final-Serie in der Western Conference steht fest: Die Denver Nuggets. Gegen die hoch gehandelten Phoenix Suns reichen den Nuggets sechs Spiele.

In Spiel sechs der Serie gewann das Team um Nikola Jokic 125:100 und holte damit den notwendigen vierten Sieg in der Best-of-Seven-Serie. Den Suns gelangen lediglich zwei Siege, vor den eigenen Zuschauern lag die Mannschaft um Kevin Durant und Devin Booker zwischenzeitlich 32 Punkte hinten und enttäuschte insbesondere in der ersten Halbzeit.

"Wir hatten die gleiche Einstellung wie zu Hause, aggressiv spielen und werfen", sagte Jokic. Die Nuggets stehen wie zuletzt 2019/2020 im Finale der Western Conference und dürfen weiter auf die erste Meisterschaft ihrer Geschichte hoffen. Nächster Gegner sind entweder die Los Angeles Lakers um LeBron James und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder oder die Golden State Warriors. Im Duell zwischen Rekordmeister und Titelverteidiger führen die Lakers vor Spiel sechs in der Nacht zu Samstag 3:2.

Im entscheidenden Spiel in Phoenix war Nikola Jokic erneut besser als Durant oder Booker auf der anderen Seite. Der Serbe verbuchte 32 Punkte, 10 Rebounds und 12 Vorlagen, dazu kam ein Block und 3 geklaute Bälle. Durant beendete die Partie mit 23 Zählern, Booker kam auf 12. Bester Suns-Werfer war Cameron Payne mit 31 Punkten. Chris Paul fehlte den Suns wie schon in den Partien zuvor.

(dpa)