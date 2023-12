Basketball

NBA-Profi Green fliegt ein weiteres Mal vom Spielfeld

Es ist noch keinen Monat her, da nahm Draymond Green seinen Gegenspieler in einem NBA-Spiel in den Schwitzkasten. Nun leistet sich der Profi der Golden State Warriors erneut einen Fauxpas.

NBA-Profi Draymond Green ist schon wieder vom Spielfeld geflogen. Weniger als einen Monat nach seiner Fünf-Spiele-Sperre für den Schwitzkasten gegen Rudy Gobert schlug der Basketballer der Golden State Warriors seinen Gegenspieler Jusuf Nurkic ins Gesicht. Beide Profis hatten zuvor um ihre Position auf dem Spielfeld gekämpft. Die Schiedsrichter disqualifizierten Green nach der Szene im dritten Viertel beim Spiel gegen die Phoenix Suns. Green droht wegen seiner Vorgeschichte eine erneute Strafe durch die Liga. Die Warriors verloren das Spiel 116:119. (dpa)

