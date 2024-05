Basketball

vor 20 Min.

NBA-Profi wirft Basketball auf gegnerische Fans

Patrick Beverley (l) von den Milwaukee Bucks verlor in der Partie gegen die Indiana Pacers die Nerven.

Die Milwaukee Bucks scheitern in der ersten Playoff-Runde der NBA. Einer der Profis zettelt am Ende der Partie einen Konflikt an.

Basketball-Profi Patrick Beverley hat beim Ausscheiden seiner Milwaukee Bucks in den Playoffs der NBA die Nerven verloren und einen Konflikt mit Teilen des Publikums angezettelt. Beim Stand von 94:114 und 2:32 Minuten zu spielen warf Routinier Beverley von der Bank aus einen Basketball in Richtung der Fans der Indiana Pacers und traf dabei eine Frau am Kopf. Als die Anhänger diesen zurückwarfen, schleuderte der 35-Jährige den Ball noch einmal in Richtung Fans. Es kam zu einem Wortgefecht. "Er sollte suspendiert werden. Man kann nicht einfach eine Frau abwerfen. Und er hat nicht nur einmal geworfen", sagte der ehemalige Basketball-Star Charles Barkley bei TNT. Die Bucks verloren das sechste Spiel der Serie im Modus Best-of-seven mit 98:120 und sind mit 2:4-Siegen in der ersten Runde der Playoffs gescheitert. Beverley selbst wollte sich bei den folgenden Interviews in der Kabine nicht zu dem Vorfall äußern. Die Bucks sind seit dem Meistertitel 2021 nicht mehr in die NBA-Finals gekommen und müssen nun das zweite Erstrundenaus in Serie hinnehmen. Starspieler Giannis Antetokounmpo aus Griechenland kam verletzungsbedingt die komplette Serie nicht zum Einsatz. "Gewinnen ist unfassbar schwer", sagte Trainer Doc Rivers, der während der Saison von Adrian Griffin übernahm. Die Bucks trennten sich nach 30 Siegen und 13 Niederlagen von Griffin. Rivers hatte in der Folge sogar eine negative Bilanz. (dpa)

