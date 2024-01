NBA:Theis spielt von Beginn und unterliegt mit Clippers

Basketball-Weltmeister Daniel Theis bekommt im Spitzenspiel der NBA kurzfristig einen Einsatz von Beginn an. Gegen das beste Team der Western Conference unterliegt das Starensemble dennoch.

Weltmeister Daniel Theis ist im NBA-Spitzenspiel zwischen den Los Angeles Clippers und den Minnesota Timberwolves kurzfristig in die Startaufstellung gerutscht, hat die Niederlage der Clippers aber nicht verhindern können.

Gegen das beste Team der Western Conference unterlag LA trotz eines starken Schlussspurts 105:109. Theis spielte von Beginn an, weil Ivica Zubac Minuten vor Beginn der Partie wegen Muskelbeschwerden an der Wade passen musste. Theis stand 22 Minuten auf dem Feld, hatte drei Zähler und vier Rebounds. Die Timberwolves kommen nun auf 28 Siege in 39 Spielen, die Clippers haben drei Spiele weniger gewonnen.

Entscheidenden Anteil am Erfolg hatte Anthony Edwards mit einem starken dritten Viertel, als er 20 seiner insgesamt 33 Punkte erzielte. Er war damit der erfolgreichste Werfer der Partie. Für die Clippers war Kawhi Leonard mit 26 Punkten am gefährlichsten.

(dpa)