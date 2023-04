NBA und Spielergewerkschaft einigen sich auf Tarifvertrag

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA und ihre Spielergewerkschaft haben die Verhandlungen um einen neuen Tarifvertrag erfolgreich abgeschlossen.

Laut Medienberichten haben sich beide Seiten auf eine neue Vereinbarung verständigt, die zur Saison 2023/24 in Kraft treten und mindestens bis zur Saison 2028/29 gelten soll.

Es wird erwartet, dass sowohl die Spieler als auch die Besitzer der 30 NBA-Clubs für den neuen Tarifvertrag stimmen werden. Hätten sich NBA und Spielergewerkschaft nicht verständigt, sei die Liga bereit gewesen, zum 30. Juni aus dem aktuellen Tarifvertrag auszusteigen.

Laut Medienberichten soll ein von NBA-Boss Adam Silver geplantes Mini-Turnier innerhalb der regulären Saison zur neuen Spielzeit eingeführt werden. Des Weiteren will die Liga verhindern, dass Starspieler immer häufiger in Partien aussetzen und sich schonen: So werden Spieler 65 von 82 Partien absolviert haben müssen, um für Auszeichnungen infrage zu kommen.

(dpa)