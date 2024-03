Basketball

vor 51 Min.

NBA: Wagner-Brüder mit Orlando Magic auf Playoff-Kurs

Orlandos Franz Wagner erzielte 18 Punkte gegen die New Orleans Pelicans.

Die Brüder Moritz und Franz Wagner sind mit Orlando in der NBA weiter auf Erfolgskurs. Zwei deutsche Nationalspieler in New York kassieren Niederlagen.

Die Orlando Magic sind in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA als Vierter im Osten auf dem besten Weg in die Playoffs. Gegen die New Orleans Pelicans gewann das Team um die deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner mit 121:106. Der fünfte Sieg in Folge bedeutet für Orlando, dass sie die reguläre Saison das zweite Mal in zwölf Jahren mit einer positiven Bilanz abschließen werden. Moritz Wagner steuerte 14 Punkte bei, Bruder Franz kam auf 18 Zähler. Erfolgreich lief der Spieltag auch für die Dallas Mavericks. Das Team um Luka Doncic und Maximilian Kleber schlug die Utah Jazz mit 113:97 und rückte mit dem siebten Sieg aus den vergangenen acht Partien auf den sechsten Platz im Westen vor. Kleber verbuchte in knapp 17 Minuten Spielzeit sieben Punkte, zwei Rebounds, zwei Assists und drei Steals. Niederlagen für Hartenstein und Schröder Trotz eines starken Isaiah Hartenstein mussten sich die New York Knicks Meister Denver Nuggets mit 100:113 geschlagen geben. Hartenstein legte als Starter 20 Punkte auf - bei acht Rebounds, drei Assists, zwei Blocks und einem Steal. Trotz der Niederlage bleiben die Knicks auf einem direkten Playoff-Rang im Westen stehen. Weit davon entfernt sind die Brooklyn Nets um Weltmeister Dennis Schröder. Gegen die Milwaukee Bucks verloren die New Yorker mit 108:115. Schröder verbuchte zwar neun Assists, kam bei neun Versuchen allerdings nur auf fünf Punkte. (dpa)

Themen folgen