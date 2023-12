Basketball

Neue Nördlinger Truppe nimmt die Play-offs ins Visier

Plus Frauen-Basketball: Die Angels waren zu Saisonbeginn ein unbeschriebenes Blatt, stehen jetzt aber gut da. Anteil daran hat auch eine junge Nationalspielerin.

Von Maximilian Bosch

Niemand wusste vor Beginn dieser DBBL-Saison, was von der fast vollständig umgekrempelten Mannschaft der Eigner Angels aus Nördlingen zu erwarten sein würde. Nur zwei Spielerinnen aus dem Vorjahr, von denen eine zudem auf die Trainerbank gewechselt ist, blieben dem Team erhalten, dazu wurde mit Matiss Rozlapa aus Lettland ein neuer Trainer ohne Liga-Erfahrung installiert. Doch die Planungen der Nordschwaben sind aufgegangen, denn die junge Truppe schlägt sich äußerst achtbar. Nach sechs Siegen aus elf Spielen steht Nördlingen auf Platz fünf und ist in Reichweite der Play-offs, im Pokal ist das Viertelfinale erreicht. Wie kommt das?

„Ich glaube, dadurch, dass alle sich ein bisschen neu finden und ankommen mussten, hat sich jeder auf jeden neu eingelassen, und wir verstehen uns auch als Team gut. Es gibt keine Probleme, was den Charakter angeht, und ich glaube, das sieht man auch auf dem Feld“, versucht sich Nicole Brochlitz an einer Erklärung. Die 19-jährige Jugendnationalspielerin aus Dresden hat sich als Glücksgriff der Nördlinger erwiesen, mit 31 erfolgreichen Dreipunktwürfen aus 71 Versuchen ist sie die erfolgreichste „Scharfschützin“ der Liga. Dass sie vom Vizemeister und Pokalsieger des Vorjahres, dem TK Hannover, den Weg nach Nordschwaben gefunden hat, hat ihr das erhoffte Plus an Spielzeit gebracht, und Nördlingen eine wichtige Säule im Angriff. Sie will von den Angels den Sprung in den A-Nationalkader schaffen.

