vor 17 Min.

Nördlinger Basketballerinnen wollen eine starke Saison krönen

Plus Den Nördlinger Basketballerinnen spielen eine bislang hervorragende Saison. Noch ist sogar der ganz große Erfolg möglich.

Von Kurt Wittmann

Die Saison 2023/24 in der Basketball Bundesliga der Frauen biegt auf die Zielgerade ein. Unterbrochen vom sogenannten Fiba-Window, in dem sich die deutsche Nationalmannschaft sensationell eines der begehrten Olympia-Tickets erkämpfte, versuchen auch die Eigner Angels aus Nördlingen den Faden wieder aufzunehmen und auf das bisher Erreichte noch etwas draufzusetzen.

Wenn man bedenkt, dass in Nördlingen vor der Saison fast alles ausgewechselt wurde, was man auswechseln kann, inklusive des Trainers, und das alles mit eher bescheidenen finanziellen Mitteln, erscheint der derzeitige Tabellenplatz fünf nahezu unglaublich. Zehn Siege haben die Engel aus dem Ries auf der Habenseite und sind damit fünf Spieltage vor Ende der regulären Saison rein rechnerisch bar aller Abstiegssorgen. Im Gegenteil: Der Blick des jungen Headcoaches Matiss Rozlapa geht eher nach oben. Ein Sieg mehr und man wäre sogar unter den vier Spitzenteams. Osnabrück, das auf eben jenem vierten Tabellenplatz steht, der deshalb begehrt ist, weil er in den Play-offs einen vermeintlichen Heimvorteil mit sich bringt, heißt auch gleich der nächste Gegner.

