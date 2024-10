Premiere in der NBA: LeBron James gemeinsam mit Sohn aktiv

LeBron James und sein Sohn Jr. haben zusammen NBA-Geschichte geschrieben. Als erstes Vater-Sohn-Duo standen die beiden im Testspiel der Los Angeles Lakers gegen die Phoenix Suns gemeinsam auf dem Feld. Für LeBron James waren es beim 114:118 in Palm Desert die ersten Minuten der Vorbereitung, sein Bronny genannter Sohn kam bereits am Freitag erstmals für die Lakers zum Einsatz. Bronny wurde am Sonntag 20 Jahre alt. Sein Vater geht in die 22. Saison seiner Karriere und feiert im Dezember seinen 40. Geburtstag. LeBron James kam auf 19 Punkte, sein Sohn verfehlte den einzigen Versuch.

Die Liste mit Vater-Sohn-Duos im US-Profi-Sport ist kurz. Im Baseball schafften das Ken Griffey Sr. und Ken Griffey Jr. Anfang der 90er für die Seattle Mariners. Im Eishockey spielte Gordie Howe mit seinen Söhnen Marty und Mark in den späten 70er in einem Team sowohl für die Houston Aeros sowie die Hartford Whalers.