Sabally erreicht mit New York Liberty Final-Serie in WNBA

Die New York Liberty stehen in den Finals der WNBA. Eine Deutsche hat damit Chancen auf die Meisterschaft in der besten Frauen-Basketballliga der Welt.

Nyara Sabally (23) hat mit den New York Liberty die Chance auf die Meisterschaft in der WNBA. Die jüngere Schwester von Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally kam beim 87:84 der Liberty gegen die Connecticut Sun zwar erneut nicht zum Einsatz, steht nach dem dritten Sieg in der Halbfinal-Serie in den Playoffs aber mit ihrem Team im Finale. Dort treffen die New Yorkerinnen auf die Las Vegas Aces, die sich in der anderen Halbfinalserie mit 3:0 gegen die Dallas Wings um Satou Sabally durchgesetzt hatten. Für die Liberty ist es die erste Final-Teilnahme seit 2002. Das erste Spiel gegen die Aces ist am 8. Oktober. (dpa)

