Sabally mit Phoenix Mercury in WNBA-Finals

Satou Sabally hat erstmals in ihrer Karriere das Finale der WNBA-Playoffs erreicht und kann nun wie ihre Schwester Nyara im vergangenen Jahr den Titel gewinnen. Deutschlands beste Basketball-Spielerin bezwang nach einer erneut starken Leistung mit den Phoenix Mercury die eigentlich favorisierten Minnesota Lynx zu Hause 86:81. Die Gastgeber erholten sich dabei von einem 14-Punkte-Rückstand. Sabally kam auf 21 Punkte und war damit die erfolgreichste Werferin ihrer Mannschaft.

Durch den dritten Sieg im vierten Spiel ist die Best-of-Five-Serie entschieden. In den Finals, die wie in der NBA im Modus Best-of-Seven ausgetragen wird, treffen die Mercury entweder auf die Las Vegas Aces oder die Indiana Fever. Dort steht es nach dem 90:83 von Indiana im vierten Spiel der Serie 2:2.

Sabally war schon in den vorausgehenden Partien der Serie in guter Form. Beim 69:82 zum Auftakt war sie noch bei lediglich zehn Punkten geblieben, zu den beiden Siegen danach aber steuerte sie erst 24 und dann 23 Zähler bei und war damit jeweils bereits die erfolgreichste Werferin ihres Teams.

In der ersten Runde der Playoffs hatten sich die Mercury gegen den Titelverteidiger durchgesetzt. Durch den Erfolg gegen die New York Liberty verhinderte Satou Sabally auch die Chance auf eine zweite Meisterschaft für die deutschen Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally, die mit New York in der vergangenen Saison den Titel geholt hatten.