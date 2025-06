Sabally zum dritten Mal ins All-Star-Team der WNBA berufen

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist zum dritten Mal in ihrer Karriere ins All-Star-Team der WNBA gewählt worden. Zum zweiten Mal nach 2023 zählt sie bei dem Event am 19. Juli in Indianapolis zudem zu den Startspielerinnen. Die große Ehre verdiente sich die 27 Jahre alte Berlinerin mit ihren bislang starken Leistungen in dieser Saison.

Seit dem Wechsel zu den Phoenix Mercury kommt Sabally in 17 Partien im Schnitt auf 19,1 Punkte und verbucht zudem 8,0 Rebounds sowie 2,6 Vorlagen. In 13 Spielen kam sie auf mindestens 15 Punkte und 5 Rebounds und führt in dieser Kategorie die Liste aller Spielerinnen an. Die Wahl ist eine Mischung aus Stimmen von Fans, Journalisten und aktiven Spielerinnen.