Satou Sabally: Erst Triple Double, dann Wasserdusche

Die deutsche Basketballerin Satou Sabally hat in der nordamerikanischen Profiliga WNBA ein seltenes Kunststück vollbracht und ist dafür von ihren Mitspielerinnen gefeiert worden.

Sabally schaffte beim 90:62-Erfolg ihrer Dallas Wings über die Washington Mystics ein sogenanntes Triple-Double, bei dem in drei Statistik-Kategorien zweistellige Werte erzielt werden. Die 25 Jahre alte Sabally brachte es auf 14 Punkte, elf Rebounds und zehn Assists. Es war das erste Triple-Double in Saballys Karriere und erst das zweite in der Vereinshistorie der Wings.

Als Sabally im Anschluss in die Kabine kam, erhielt sie von ihren hüpfenden Mitspielerinnen eine Wasserdusche. "Ich war so überrascht", schrieb die Spielerin zu einem kurzen Video auf Instagram. Sabally hatte im Sommer auf eine Teilnahme an der Basketball-EM in Slowenien und Israel verzichtet, um die Saison bei den Wings spielen zu können.

"Ich wollte dabei sein, aber für mich war es jetzt wirklich wichtig, jetzt hier zu sein", hatte sie der Deutschen Presse-Agentur im Juni gesagt. "Ich wusste, dass es nicht die letzte Gelegenheit ist und dass ich bei der nächsten auf jeden Fall dabei sein werde."

(dpa)