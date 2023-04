Schröder: Einsatz im letzten NBA-Hauptrundenspiel noch offen

Nationalspieler Dennis Schröder pausiert möglicherweise auch im letzten Hauptrundenspiel der Los Angeles Lakers.

Der Kapitän der deutschen Basketball-Auswahl war beim 121:107 der Lakers in der NBA gegen die Phoenix Suns wegen Problemen am Nacken nicht zum Einsatz gekommen. Schröder berichtete von Verspannungen nach dem Aufstehen am Morgen.

"Deswegen habe ich heute ausgesetzt, weil ich was weiß ich wie viele Spiele am Stück gespielt habe, auch angeschlagen. Und wir wussten ja, dass viele von den Suns auch aussetzen und wir voll besetzt sind", sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur. Zum Heimspiel gegen die Jazz am Sonntag (21.30 Uhr MESZ) sagte er: "Will ich gerne wieder spielen, aber mal sehen. Utah ist auch nicht mit den ganzen Leuten drinnen, aber das weiß ich noch nicht. Da schaue ich von Tag zu Tag."

Die Lakers haben im letzten Spiel der Hauptrunde noch eine kleine Chance, auf Rang sechs zu klettern und das Play-In für die Playoffs zu vermeiden. Der NBA-Rekordmeister ist dazu aber abhängig von den Resultaten der Golden State Warriors und der New Orleans Pelicans. "Playoffs sind Playoffs. Es ist egal, ob du durch das Play-In reinkommst oder direkt", sagte der Braunschweiger Schröder, gestand aber ein: "Natürlich ist es cooler, wenn du direkt drin bist." Die Lakers hätten dann vor der ersten Runde mehr Zeit zur Erholung.

(dpa)