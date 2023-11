Schröder führt Raptors zu zweitem Saisonsieg gegen Bucks

Dennis Schröder zeigt sein bestes Saisonspiel und ermöglicht den Toronto Raptors den zweiten Saisonsieg gegen die favorisierten Milwaukee Bucks. Maxi Kleber muss beim nächsten Sieg der Mavs früh raus.

Dank einer starken Leistung von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder haben die Toronto Raptors in der NBA gegen Titelkandidat Milwaukee Bucks den zweiten Saisonsieg geholt. Beim 130:111 in Toronto kam der Weltmeister auf 24 Punkte, 11 Vorlagen und 4 Rebounds und traf 9 seiner 13 Würfe. "Wir sind in der Lage gute Teams zu schlagen", sagte Schröder. "Es ist noch früh in der Saison, ich bin neu, die Trainer sind neu. Wir sind noch dabei, uns kennenzulernen."

Schröder übernahm von Beginn an die Kontrolle und hatte schon im ersten Viertel fünf Vorlagen. "Wir haben mit Geschwindigkeit gespielt und waren nicht eigensinnig. Das war eine gute Teamleistung." Mehr Punkte als Schröder hatte nur sein Teamkollege Pascal Siakam mit 26. Bei den Bucks kam das Duo aus den Stars Giannis Antetokounmpo und Damien Lillard dagegen nicht zur Entfaltung. Der Grieche beendete die Partie mit 16 Punkten, Lillard kam auf 15. Bester Werfer der Gäste war Malik Beasley mit 20 Zählern.

Die Dallas Mavericks holten unterdessen den vierten Sieg im vierten Spiel und gewannen 114:105 gegen die Chicago Bulls, obwohl Kyrie Irving erneut verletzt fehlte und Luka Doncic keinen guten Abend erwischte. Der Slowene kam dennoch auf 18 Punkte und 10 Vorlagen. Maxi Kleber verletzte sich in dem Spiel früh am rechten Fuß und kam nur vier Minuten zum Einsatz. Titelverteidiger Denver Nuggets kassierte beim 89:110 gegen die Minnesota Timberwolves die erste Saisonniederlage.

(dpa)