Toronto Raptors trennen sich von NBA-Meistertrainer Nurse

Die Toronto Raptors haben sich von ihrem langjährigen Trainer Nick Nurse getrennt.

Das gab Masai Ujiri, Präsident des aktuell einzigen in Kanada beheimateten Basketball-Teams der nordamerikanischen NBA, bekannt.

Nurse hatte die Raptors 2019 zu ihrer ersten und einzigen Meisterschaft geführt und wurde in der Saison darauf als Trainer des Jahres in der NBA ausgezeichnet. In der aktuellen Saison scheiterten die Raptors nach einer wechselhaften Spielzeit mit je 41 Siegen und Niederlagen im sogenannten Play-in-Turnier für die Playoffs knapp gegen die Chicago Bulls.

Der 55 Jahre alte Nurse war fünf Jahre lang Chef- und zuvor ebenso fünf Jahre Assistenztrainer bei den Raptors. Es war die erfolgreichste Zeit in der Geschichte der Franchise. Nur die Golden State Warriors und Los Angeles Clippers kamen in den zehn Jahren auf mehr Siege.

(dpa)