Kurz vor Olympia: Weltmeister-Coach wechselt zum FC Bayern

Weltmeister-Trainer Gordon Herbert wird nach seiner Tätigkeit als Bundestrainer zu den Basketballern des FC Bayern wechseln. Dies verkündeten die Münchner unmittelbar vor Beginn der Olympischen Spiele, bei denen Herbert in Lille und Paris das deutsche Nationalteam betreut.

„Gordon Herbert war unsere absolute Wunschlösung als neuer Trainer für den FC Bayern Basketball und wir sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm unsere ambitionierten Ziele erreichen werden“, wurde Vereinspräsident Herbert Hainer in der Mitteilung zitiert. Der 65 Jahre alte Kanadier erhält beim deutschen Meister einen Vertrag bis Sommer 2026.

„Eine der größten Sportmarken der Welt“

Die Bayern hatten ein paar Stunden vorher bereits eine Mitteilung veröffentlicht, diese aber im Anschluss wieder gelöscht. „Ich bin sehr geehrt, dass ich Trainer eines Vereins wie Bayern München werde, einer der größten und bestorganisierten Sportmarken der Welt. Wir werden ein sehr wettbewerbsfähiges Team haben, auf das sich die Fans verlassen und stolz sein können“, sagte Herbert. Alles werde „sehr gut vorbereitet“ sein.

Herbert folgt beim FC Bayern auf Pablo Laso, der den Bundesliga-Branchenführer nach dem Gewinn des Doubles überraschend verlassen hatte und einen Wechsel zum spanischen Erstligisten Baskonia vollzog. In den vergangenen Wochen hatte der Trainer noch jeglichen Kontakt zu den Münchnern dementiert und darüber gescherzt, dass er enttäuscht sei, kein Angebot als Trainer der Bayern-Fußballer bekommen zu haben.

Keine Übergangszeit

Die Regel, wonach Nationaltrainer erst drei Monate später einen BBL-Club übernehmen dürfen, wird vonseiten der Liga nach dpa-Informationen kurzfristig geändert. Herbert kann also direkt als Chefcoach loslegen und braucht keine Übergangszeit.

Für den Kanadier endet in diesem Sommer mit den Olympischen Spielen in Lille und Paris seine dreijährige Amtszeit beim Deutschen Basketball Bund. Im Sommer 2022 holte sein Team um Kapitän Dennis Schröder Bronze bei der EM im eigenen Land. 2023 gewannen Schröder und Co. vollkommen unerwartet Gold bei der Weltmeisterschaft in Asien mit der Finalrunde in Manila und besiegten dabei auch das Starteam der USA.