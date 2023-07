Trainer Popovich fünf weitere Jahre bei NBA-Team San Antonio

Trainerlegende Gregg Popovich hat einen neuen Fünfjahresvertrag beim NBA-Team San Antonio Spurs unterzeichnet.

Der 74-Jährige ist bereits seit Dezember 1996 Cheftrainer der Texaner und zudem seit 2018 im Präsidium für Basketball verantwortlich. Details zur neuen vertraglichen Vereinbarung teilten die Spurs nicht mit und verkündeten die weitere Zusammenarbeit lediglich in zwei knappen Sätzen.

Popovich holte mit den Spurs insgesamt fünfmal den Titel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. 2021 gewann er als Coach mit der US-Nationalmannschaft zudem in Tokio Gold bei den Olympischen Spielen und wird im kommenden Monat bereits in die Ruhmeshalle (Hall of Fame) des Basketballs aufgenommen. Ausgezeichnet wurde er zudem schon dreimal als NBA-Trainer des Jahres, kein anderer Coach hat mehr Spiele in der besten Liga der Welt gewonnen. Zudem fiel er in der Vergangenheit auch durch politische Statements auf und stellte sich offen gegen soziale Ungerechtigkeit.

Auf Popovich wartet in der im Herbst beginnenden Saison eine ganze besondere Aufgabe, denn die Spurs sicherten sich kürzlich die Dienste des französischen Supertalents Victor Wembanyama. Der 19-Jährige wurde beim Draft wie erwartet an der ersten Stelle ausgewählt. Er gilt als talentiertester Spieler seiner Generation.

(dpa)